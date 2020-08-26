Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» посетили около 600 тысяч человек

Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» посетили почти 600 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе Военного духовенства в Военном духовно-просветительском центре при храме.

«Впервые за долгое время в нашей стране создам храм воинской славы. Храм создавался всем миром, является уникальным по своему содержанию. Хотим, чтобы этот храм и комплекс стали новым местом притяжения. За непродолжительное время, сколько открыт храм, это место стало самым популярным по посещаемости в нашей стране. На понедельник подошли к отметке 600 тысяч посетителей. Это и прихожане, и посетители музея, причем в храм ходят в разы больше людей чем в музей», - отметил он

Обращаясь к участникам собрания, Картаполов призвал всех посвятить жизнь укреплению российского государства, укреплению основ общества.

«24 августа 1941 года младший политрук Панкратов бросился на амбразуру, первым совершил этот подвиг. Таких подвигов было совершено свыше 400. Но этот дух не иссяк после ВОВ, он появился и в войнах 6-й роты, и афганцах, и сегодняшние герои капитан Ахмедшин, Филипов, Прохоренко и многие другие. 31 числа будет открытие духовно-просветительского центра, всех приглашаем», - добавил замминистра.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составляет 96 метров.

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.