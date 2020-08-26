Московский борщ и фаршированные баклажаны: Россия получила высший балл в рамках этапа конкурса АрМИ «Полевая кухня»

В Алабино участники конкурса АрМИ «Полевая кухня» в рамках очередного этапа соревнования готовили еду по произвольной рецептуре. Предварительно каждая сборная получила по набору из полусотни продуктов и должна была состряпать обед сразу на 20 человек.

Армянская команда, например, приготовила национальное блюдо - хашламу. Судьям, однако, больше понравились борщ по-московски и фаршированные баклажаны от российской сборной.

В итоге РФ получила высший балл., белорусы стали вторыми, команда Армении заняла третью строчку в рамках этого этапа конкурса.

Соревнования специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» проходят на полигоне в подмосковном Алабино.

Согласно правилам, в составе каждой команды может быть до 11 человек: старший команды, тренер, переводчик, два повара (один запасной), два пекаря (один запасной) и два представителя технического персонала.

Конкурс проводится в четыре этапа:

- Соревнование по огневой подготовке. Определяет уровень огневой подготовки каждого участника.

- Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре из набора продуктов, выдаваемых организаторами. В рамках этого этапа определяется уровень профессиональной подготовки участников команд с выставлением баллов в рейтинговую таблицу конкурса.

- Соревнование по приготовлению пищи и выпечке хлеба в соответствии с меню и рецептурой, определенной организаторами.

- Мастер-класс, приготовление блюд национальной кухни командами конкурса (в рейтинговой таблице не учитывается).