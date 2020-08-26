Бойцы спецназа уничтожили «террористов» в ходе конкурса «Полярная звезда»

В Белоруссии на полигоне Брестский спецназ провел зачистку зданий от террористов. Во время штурма захваченного объекта участники конкурса «Полярная звезда» должны моментально оценить обстановку так, чтобы ни один условный заложник не пострадал.

Группы бойцов действуют быстро и слаженно. Поочередно проверяя каждую комнату, спецназовцы заглядывают в каждый угол.

Конкурс среди специальных армейских подразделений проходит в шесть этапов. В составе команд 20 человек: два тренера, двое судей, переводчик, командир группы, медицинский работник, представитель СМИ, а также группа бойцов из 12 человек.