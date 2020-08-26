Сборные Афганистана и Конго устроили гонку в конкурсе «Суворовский натиск»

На трассу полигона Дальневосточного высшего общевойскового училища в Амурской области сегодня вышли дебютанты конкурса «Суворовский натиск» - экипажи из Афганистана и Республики Конго.

Первые поначалу отстали, уйдя на два штрафных круга, но затем перестали промахиваться и наверстали упущенное, обойдя соперников. Команда из Центральной Африки до последнего пыталась сократить отрыв.

«Задачу выполняем. Мы представители Конго, поэтому работаем четко. Все здесь прекрасно», - поделился своими эмоциями на русском языке участник конкурса Элаут Жунюр.

В итоге представители Конго уступили около минуты и в общем зачете идут третьими, но оптимизма у них не отнять. Бойцы из Африки не скрывают своих амбиций.