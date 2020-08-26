В Минобороны рассказали о рекордных контрактах в рамках форума «Армия-2020»

Международный военно-технический форум «Армия-2020» подтверждает свою способность оперативно реагировать на стремительно меняющуюся обстановку в мире. В нынешнем году мы усложнили традиционные форматы нашей работы.

С таким заявлением выступил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

С его слов, каждый день форума ориентирован на свою аудиторию и предполагает комплекс мероприятий, тесно увязанных не только с научно-деловой повесткой и экспозиционной тематикой, но и с новинками в демонстрационной программе.

«Накануне в рамках форума "Армия-2020" Минобороны России подписан 41 государственный контракт на поставку и модернизацию военной техники общим объемом свыше 1,16 триллиона рублей. Эта сумма стала новым историческим рекордом форума. В качестве справки приведу пример 2016 года, когда стоимость контрактов была обозначена на уровне 130 миллиардов рублей, а в 2019 году уже достигла одного триллиона рублей. Это событие является важным этапом в реализации государственной программы вооружения до 2027 года», - отметил Гончаров.

В результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы России получат более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, добавил он.

В рамках проведения третьего дня форума в его работе приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 31 иностранного государства. Организована и проведена двусторонняя встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Васильевича Герасимова - с начальником Генерального штаба Руанды.

«Особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям Государственной корпорации "Ростех", концерна "Калашников", концерна "Высокоточные комплексы", АО "Рособоронэкспорт" и корпорации "Высокоточные комплексы"», - отметил генерал-майор.

Для иностранных делегаций организован динамический показ образцов авиационной техники и демонстрационные полеты пилотажных групп. В третьем дне форума приняли участие 72 иностранных эксперта. В рамках научно-деловой программы форума проведено 53 мероприятия.

Ярким завершением третьего дня и знаменательным событием форума стал пятый чемпионат «Дронбиатлон», который впервые проводился в международном формате с участием представителей трех стран: России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов.

«Операторы беспилотников продемонстрировали свое мастерство в точности управления дронами на предельных скоростях и впервые состязались в формате ночной гонки», - отметил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ.

Ярким событием четвертого дня станет уникальная программа динамического показа возможностей современных и перспективных средств ПВО при борьбе с беспилотными летательными аппаратами различных классов, которая будет состоять из тактических эпизодов, разыгранных на двух полигонах: Ашулуке в Астраханской области и в подмосковном Алабино.