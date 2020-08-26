Стремительный старт и точный прицел: как россияне выступили на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Российская команда показала лучший результат по скорости передвижения машины и попаданию в цель на огневом рубеже соревнований «Мастера артиллерийского огня». В первые же минуты прохождения трассы на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области Россия установила новые рекорды номинации.

Каждая секунда заездов была решающей для команд России и Белоруссии - по очкам они вышли в топ почти без отрыва друг от друга. В тройку лидеров в этом году намерена попасть и команда из Вьетнама.

«По приезду в Саратов нам важно было осмотреть технику от и до. Потом - изучить полигон… Признаться, местность здесь отличается от той, к которой мы привыкли, тем не менее, мы настроены на лучший результат», - говорит старший лейтенант Фань Туан Ань.

Соревнования проходит в три этапа. Помимо огневого рубежа артиллеристы соревнуются в преодолении колейных проходов, участков маневрирования и минно-взрывных ограждений. Успех прохождения трассы, в том числе, зависит и от того, насколько успешно команды сработались с техникой.

«Техника используется российского производства, кроме республики Белоруссии, которая приехала на своем тягаче», - отмечает главный судья конкурса Михаил Матвеевский.

Результаты первых заездов команд станут известны на следующий день. Дальше у участников прохождение ночного спринта, на котором и определятся настоящие мастера артиллерийского огня.