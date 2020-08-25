Сборная России успешно прошла дистанцию в рамках финальной тренировки перед стартом конкурса АрМИ «Чистое небо»

В Ейске провели финальную тренировку перед стартом конкурса «Чистое небо». Командам было необходимо на БТР преодолеть препятствия и по пути выполнить задачи от отражения атаки до поражения целей на дистанции.

Длина трассы составляет 12 километров. Каждый ее участок - это отдельное испытание: холм, колейный мост, «восьмерка». Пройти нужно с ювелирной точностью, чтобы не получить штрафные секунды.

Самое главное механикам-водителям правильно рассчитать скорость. Потому что если слишком быстро пройти препятствие, то получится, так называемый прыжок, а это значит - штрафной бал. А если слишком медленно, то можно случайно увязнуть.

Команда России, кстати, с заданием успешно справилась.