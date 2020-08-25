Диверсификацию производства предприятий ОПК обсудили в рамках МВТФ «Армия-2020»

Диверсификация производства предприятий оборонно-промышленного комплекса стала одной из главных тем круглого стола «Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции». Его организовал «Промсвязьбанк» в рамках форума «Армия-2020».

Вела сессию ведущая телеканала «Звезда» Ольга Белова. Обменялись мнениями председатель ПСБ Петр Фрадков, замминистра финансов Алексей Моисеев, зампред коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев и руководители предприятий ОПК.

Участники дискуссии обсудили пути решения задачи, которую поставил президент. К 2025-му году доля выпускаемой предприятиями ОПК продукции гражданского и двойного назначения должна составить 30 процентов, а еще через пять лет - не менее половины от общего объема производства.

Важная роль в достижении этой цели отведена «Промсвязьбанку», который является опорным для реализации гособоронзаказа. Как подчеркнул Петр Фрадков, банк помогает предприятиям запускать качественные проекты.

«Мы видим, что предприятие рабочее, что оно работает много над эффективностью, что оно может чуть шире смотреть, чем просто исполнение каких-то своих обязательств по кредиту в рамках госконтракта. Мы имеем возможность и кредитовать дешевле, имеем возможности использовать максимально те программы по предоставлению финансирования», - заявил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

Олег Бочкарев добавил, что реальному сектору сейчас нужна поддержка. На данный момент, в «Промсвязьбанке» создан отдельный департамент по диверсификации. Он разрабатывает особые финансовые продукты для таких проектов. Все необходимые ресурсы, чтобы стать главным финансовым центром в вопросах диверсификации, у банка есть - подчеркнул глава ПСБ.