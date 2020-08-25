Строительство переправ под палящим солнцем: как проходит конкурс АрМИ «Инженерная формула»

Вырыть котлован, проложить через него путь, промчаться по земле и воде на водных транспортерах по трассе длиной четыре километра - это все конкурс «Инженерная формула». Он проходит на острове Зеленый Волгоградской области. Участвуют три команды - Россия, Белоруссия и Лаос.

Их служба чаще всего находится в тени основной армии, но только не здесь. Под палящим волгоградским солнцем инженерные войска показывают свои главные навыки: организовывают переправы через водные преграды и завалы, строят укрепления вокруг военного лагеря.

В начале все этапы конкурса команды проходят по очереди. Так выявляют лучший экипаж. Но самое главное - эстафета, в процессе которой трассу с расставленными препятствиями, в виде, например, котлована, деревянного завала или водной преграды, нужно пройти за один раз. На время, без права на ошибку.

За безопасностью сейчас следят во всех пяти государствах, принимающих АрМИ-2020. Все участники в масках, по возможности даже соблюдают социальную дистанцию. Хотя сделать это внутри, допустим, плавающего транспортера практически невозможно.

Командир экипажа сборной России Сергей Жулкевич участвует в соревнованиях уже в четвертый раз. Но говорит, что каждый год - особая подготовка. Участников хоть и немного, зато те, кто есть, постоянно совершенствуют свои навыки.

Особая конкуренция в этом году с командой из Белоруссии. Результаты военных из братской страны практически не уступают показателям российской команды. В этом году белорусы постараются взять реванш. Перед шестым подряд участием в АрМИ провели тщательную работу над ошибками.

«Команда очень серьезно настроена. Нам не хватало совсем немножко до победы. В этом году мы настроены дать бой Российской Федерации и занять самое высокое место», - рассказал старший сборной Белоруссии Александр Цебуйко.

Намного сложнее сборной Лаоса. Например, загрузка реактивного двигателя в установку разминирования у них получается не так ловко, как у остальных. Да и некоторые машины участники из страны древних храмов и тропических лесов видят на состязаниях впервые. Особенно это касается третьего этапа, когда командам нужно перемещать и устанавливать бревна.

«Сложней всего нам на бронированных машинах разграждения ИМР-3. У нас в стране нет даже аналогов или чего-то подобного. Но мы благодарны России, так как если бы не было этих соревнований, мы не смогли бы получить такой колоссальный опыт», - объяснил начальник отдела боевой подготовки управления иностранных войск народной армии Лаоса Анусак Пхомвонгса.

Колоссальный опыт, в особенности международного взаимодействия, - и есть главная цель на данных соревнованиях. Об этом сегодня говорили и во время торжественного открытия «Инженерной формулы». Уже завтра команды поборются за звание лучшего экипажа, а в пятницу им предстоит выявить лучшую сборную конкурса. Неизменно первое место здесь занимала Россия.