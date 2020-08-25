Клубы пыли и жажда скорости: под Воронежем состоялись заезды «Мастеров автобронетанковой техники»

В Воронежской области проходят настоящие экстремальные гонки с военным колоритом. В своем умении соревнуются участники конкурса «Мастера автобронетанковой техники». Город Острожск - главная локация гонщиков и участников одного из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр.

На дистанцию вышли водители из четырех стран - России, Китая, Узбекистана и Белоруссии. Именно им пришлось закладывать лихие виражи на армейских внедорожниках.

В это время их товарищи по команде на огромной скорости покоряли замысловатую трассу за рулем грузовиков. Такие препятствия и для профессиональных гонщиков стали бы непростым испытанием. Но военные провели свои многотонные машины плавно и грациозно.