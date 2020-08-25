Глаз - алмаз: как прошел индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж»

В Белоруссии состоялись соревнования лучших снайперов из семи стран в индивидуальном зачете. Ответственность перед участниками конкурса «Снайперский рубеж» максимальная. Любой промах может моментально отбросить всю команду в аутсайдеры, а стрелять необходимо много и с разных дистанций.

Команды поочередно выходят в поле, проверить мишени. Одни не торопятся, другие, наоборот, хотят побыстрее увидеть, как прошла перестрелка мощных винтовок СВД.

Один из этапов конкурса называется - «Заяви о себе». Снайперы бьют по мишеням с расстояния от 400 до 700 метров. При этом, бойцы работают по незнакомой мишени, они заранее не знают, где она появится. На каждую цель стрелок должен потратить не более трех патронов.