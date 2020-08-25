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Глаз - алмаз: как прошел индивидуальный зачет конкурса «Снайперский рубеж»

Алексей Кошкин
07:52 25.08.2020
Лучшие стрелки пробовали свои силы на дистанциях от 400 до 700 метров
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Белоруссии состоялись соревнования лучших снайперов из семи стран в индивидуальном зачете. Ответственность перед участниками конкурса «Снайперский рубеж» максимальная. Любой промах может моментально отбросить всю команду в аутсайдеры, а стрелять необходимо много и с разных дистанций.

Команды поочередно выходят в поле, проверить мишени. Одни не торопятся, другие, наоборот, хотят побыстрее увидеть, как прошла перестрелка мощных винтовок СВД.

Один из этапов конкурса называется - «Заяви о себе». Снайперы бьют по мишеням с расстояния от 400 до 700 метров. При этом, бойцы работают по незнакомой мишени, они заранее не знают, где она появится. На каждую цель стрелок должен потратить не  более трех патронов.

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