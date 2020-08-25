От «змейки» до минно-взрывного заграждения: в Благовещенске стартовал конкурс АрМИ «Суворовский натиск»

В Благовещенске стартовал «Суворовский натиск». Этот конкурс АрМИ по своей насыщенности и зрелищности часто называют младшим братом «Танкового биатлона». Главное отличие - это то, что в нем участвуют, не танки, а боевые машины пехоты. Отличаются и сами испытания.

Открыли индивидуальную гонку экипажи Мали и Белоруссии. У всех команд была одинаковая возможность познакомиться с трассой. Первым испытанием для экипажей БМП стала «змейка». Завершающим - преодоление минно-взрывного заграждения.

По результатам первого круга в лидеры выбились представители Белоруссии.