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Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020

Вадим Синицын
07:50 25.08.2020
Совместная работа и близкое взаимодействие разнообразных военных сообществ разных стран за счет совместного проведения форума и Армейских игр позволяет получить неожиданный результат, отметил министр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В этом году Международный военно-технический форум «Армия-2020» впервые проходит одновременно с другим важнейшим мероприятием — Международными армейскими играми. По мнению министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, это положительно отразилось как на повестке, так и на программе мероприятий. Такой формат позволяет получить синергию за счет активного взаимодействия военных сообществ, отметил глава ведомства в беседе со «Звездой».

«Главная часть - это получаются такие комплексные делегации. Они представляют все виды военного сообщества той или иной страны. Туда приезжают те, кто разрабатывает технику, те, кто ее закупает, те, кто на ней воюет, те, кто испытывает. Конечно, получается такой коллективный труд, который позволяет дать больший эффект. Такое красивое слово - синергия называется. Это, пожалуй, основное, а все остальное - это когда собирается такое большое армейское сообщество. Не только армейское, флотское сообщество, которое знакомится между собой. Это, конечно, дает серьезные перспективы на будущее, потому что когда люди узнают о нашей стране, это один разговор. Когда они узнают друг друга, и когда они делятся между собой тем, что здесь увидели, и тем, что здесь приобрели в прошлые года - это конечно совсем, совсем другой вид и результат», - сказал Шойгу.

Сомнений о необходимости проведения форума и Игр не было, даже учитывая, что это первые мероприятия такого масштаба после пандемии, отметил министр. Были опасения, которые частично оправдались, однако после принятия решения сомнениям места нет.

«Сомнения бывают до принятия решения. Когда решение принято - нужно только выполнять. Были опасения о том, что кто-то не приедет. В какой-то части, очень мизерной, они оправдались. Если раньше у нас были делегации, сто-сто десять стран, то в этом году девяносто с лишним. Но я думаю, что в конечном итоге это будет компенсировано тем, что приехали не только те, кто смог, но и те, кто очень хотел», - заключил Сергей Шойгу.

В воскресенье, 23 августа, министр обороны Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум «Армия-2020» открытым. Форум проходит с 23 по 29 августа. Он стал первым в этом году конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны не только в России, но и в мире.

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