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БДК «Королев», «Калининград» и «Минск»: кадры учений соединения морской пехоты БФ

Тамара Астапенкова
05:00 25.08.2020
Военнослужащие после совершения перехода в назначенный район Финского залива примут участие в активной фазе учений на одном из полигонов в Ленинградской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В военной гавани города Балтийска начались учения Балтийского флота и шестой общевойсковой армии Западного военного округа. По сценарию маневров, военнослужащие соединения морской пехоты, которые были подняты по тревоге, совершили марш, провели погрузку техники и личного состава на большие десантные корабли и вышли в море для выполнения задач.

Погрузка была проведена в установленное нормативами время на большие десантные корабли «Королев», «Калининград» и «Минск».

Большие десантные корабли с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту вышли в море для совершения перехода в район проведения высадки морского десанта в Ленинградской области.

На первом этапе обеспечение перехода морем десантного отряда осуществили базовые тральщики, которые провели тактические учения по контрольному поиску мин по курсу движения десантных кораблей.

Противолодочное прикрытие отряда обеспечили малые противолодочные корабли «Кабардино-Балкария» и «Алексин». К учебному поиску субмарины условного противника был привлечен и корвет «Стерегущий», который вместе с десантными кораблями также вышел в море.

Планируется, что военнослужащие морской пехоты Балтийского флота, после совершения перехода в назначенный район Финского залива, примут участие в активной фазе учений на одном из полигонов в Ленинградской области.

Морские пехотинцы отработают действия по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований с практическим десантированием на десантных катерах.

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