Армия АрМИ-2020 Навстречу мировым рекордам: команды России и КНР показали лучшие результаты на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» Виктория Ивашечкина В Воронежской области проходят настоящие экстремальные гонки с военным колоритом. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, ТРК ВС РФ "Звезда" На конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» военные водители команд России и Китая бьют мировые рекорды.

Так, лучший результат при прохождении брода на Камазе (1 минуту 59 секунд) показал прапорщик Сергей Телых. А китайский сержант Лю Шуай установил абсолютный рекорд во время упражнений на армейском грузовике. Новые показатели будут учтены в Книге рекордов Вооруженных Сил России. Напомним, сейчас в Воронежской области проходят экстремальные гонки с военным колоритом. В своем умении соревнуются участники конкурса «Мастера автобронетанковой техники». Город Острожск в этом году является главной локацией гонщиков и участников одного из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует