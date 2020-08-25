Навстречу мировым рекордам: команды России и КНР показали лучшие результаты на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
В Воронежской области проходят настоящие экстремальные гонки с военным колоритом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, ТРК ВС РФ "Звезда"
На конкурсе АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники» военные водители команд России и Китая бьют мировые рекорды.
Так, лучший результат при прохождении брода на Камазе (1 минуту 59 секунд) показал прапорщик Сергей Телых.
А китайский сержант Лю Шуай установил абсолютный рекорд во время упражнений на армейском грузовике.
Новые показатели будут учтены в Книге рекордов Вооруженных Сил России.
Напомним, сейчас в Воронежской области проходят экстремальные гонки с военным колоритом. В своем умении соревнуются участники конкурса «Мастера автобронетанковой техники». Город Острожск в этом году является главной локацией гонщиков и участников одного из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр.