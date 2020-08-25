ПСБ и МО РФ запустили уникальный сервис по тестированию финграмотности военнослужащих

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представили новый уникальный сервис по тестированию уровня финансовой грамотности военнослужащих. Это совместный проект Минобороны России и ПАО «Промсвязьбанк».

Автоматизированный комплекс позволяет не только определить теоретические и практические знания человека в сфере финансов, но и выявить его индивидуальные особенности при принятии конкретных решений. О том, как работает система и почему она так актуальна для военнослужащих телеканалу «Звезда» рассказала директор центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

«Эта система оценки финансовой грамотности построена таким образом, что позволяет военнослужащим устранить пробелы в практических финансовых знаниях, исправить ошибки в финансовом поведении и как результат - более эффективно и выгодно пользоваться финансовыми услугами. Молодые люди после университетов и школ не успевают получить тот самый финансовый опыт, они сразу идут служить. Также большинство военных частей располагаются вдали от центра города, что затрудняет обращение военнослужащих в банки», - отметила представитель ПСБ.

Планируется, что уже до конца этого года система в пилотном режиме заработает в ряде воинских частей. В перспективе ее внедрят в программы повышения финансовой грамотности военнослужащих. Пока тест можно пройти на форуме и оценить результаты.

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