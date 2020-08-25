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Повелители неба: на форуме "Армия-2020" показали лучшие образцы боевой авиации России

Виктория Ивашечкина
20:24 25.08.2020
Во время показательных выступлений летальные аппараты выполнили бочку, петлю Нестерова и сложнейшую фигуру «восходящий штопор».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, Минобороны РФ

В рамках Международного форума «Армия-2020» в небе над Кубинкой продемонстрировали самые современные образцы российской боевой авиации.

Особое внимание зрителей привлек истребитель пятого поколения Су-57. Интерес к нему действительно огромен, в том числе и у зарубежных заказчиков.

Во время показательных выступлений на форуме Су-57 успешно выполнил бочку, петлю Нестерова и сложнейшую фигуру «восходящий штопор».

Специалисты отмечают, что Су 57-му будто не сопротивляется воздух. Как разработчикам это удалось, пока никто не расскажет.

Однако, что точно уже известно: на фюзеляже аппарата не за что глазу зацепиться, все внешние элементы скрыты внутри самолета. Это один из факторов, который делает истребитель незаметным для радаров противника.

Еще один фактор, на который обратили внимание участники форума - особая форма планера. Все элементы управления сливаются в единый ансамбль с крылом.

«Прорыв в аэродинамике -самолет летает очень высоко и быстро. Но именно основная изюминка в том, когда берем на борт современное оружие. Как он оружие применяет, это впечатляет», - объяснил заслуженный летчик-испытатель, Герой России, Сергей Богдан.

И еще одной новинкой стал Су 35С. Многофункциональный сверхманевренный истребитель, по своим летным возможностям превосходящий большинство западных конкурентов.

На форуме также показали знаменитый Як-130, на котором сегодня учатся летать курсанты. Кстати, это первый самолет за историю новой России, разработанный полностью с нуля.

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