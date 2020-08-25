В ПСБ рассказали об условиях получения ипотеки сотрудниками ОПК под 3,99%

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представили новый ипотечный продукт для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. О том, как работает программа и кто может рассчитывать на жилищный кредит по ставке 3,99% телеканалу «Звезда» рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«Эта ставка возможна в рамках программы "Семейная ипотека" - это программа с господдержкой и доступна она сейчас сотрудникам ОПК и Минпромторга. Мы не хотим останавливаться, потому что сами организации думают о возможных инструментах - удержании специалистов, повышении их мотивации - и готовы придумывать разные дополнительные элементы к этой программе, например, субсидирование первоначального взноса, дополнительные возможности по дополнительному снижению ставки. Это отдельный разговор с каждой организацией, с каждой компанией», - сказал представитель банка.

Маркарянц отметил, что интерес к военной ипотеке и рефинасированию кредитов повышается. Уже выдано порядка 50 тысяч займов. Во многом это происходит потому, что вся процедура для клиента сейчас максимально упрощена, главный тренд - минимум визитов в офис. Многие процессы, например, оценка, обмен документами до выхода на сделку, происходят дистанционно.