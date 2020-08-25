Министры обороны России и Азербайджана открыли конкурс «Кубок моря» Армейских игр

Министры обороны России Сергей Шойгу и его азербайджанский коллега Закир Гасанов дали старт конкурсу «Кубок моря», который в рамках Армейских международных игр-2020 пройдет на военно-морской базе Пута азербайджанских ВМС.

«Четвертый год это состязание проводится в Азербайджане. Выражаю искреннюю благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, министру обороны Закиру Гасанову за гостеприимство и высокий уровень проведения мероприятий», - сказал Шойгу, выступая на церемонии открытия.

Министр обороны РФ выразил уверенность, что соревнования послужат укреплению международного сотрудничества, взаимного доверия и партнерства между странами. Также он заявил, что рассчитывает на то, что конкурс пройдет на высоком уровне.

«Мы увидим зрелищную и бескомпромиссную борьбу. Желаю участникам успехов, высоких профессиональных достижений и новых рекордов», - подчеркнул Шойгу.

Также глава оборонного ведомства РФ поздравил участвующие в состязаниях команды с 75-летием Великой Победы.

Глава Минобороны Азербайджана пожелал командам высоких результатов и удачи.

«Уверен, что конкурс "Кубок моря", проводимый в этом году, пробудит чувство солидарности у военнослужащих», - сказал Гасанов.

Кроме того, глава оборонного ведомства Азербайджана выразил уверенность, что конкурс позволит гостям лучше узнать культуру и историю республики, а также оставит приятные воспоминания.