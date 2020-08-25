МО РФ и «Уралвагонзавод» подписали контракт на модернизацию БРМ-1К

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и заместитель генерального директора концерна «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов подписали контракт на проведение капитального ремонта с модернизацией командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К.

Отмечается, что в ходе капремонта будут заменены или восстановлены составные части БРМ-1К. Кроме того, будет повышен ряд боевых характеристик машин: огневая мощь, защищенность, командная управляемость и подвижность.

Капитальный ремонт будет проходить в Рубцовском филиале «Уралвагонзавода» в 2021-2022 годах.

БРМ-1К - это гусеничная командирская боевая машина, предназначенная для ведения войсковой разведки днем и ночью в составе разведывательных групп, действующих на глубину 50-80 км от своих подразделений. Она имеет вооружение, броневую защиту и высокую маневренность, оснащена дневными и ночными приборами наблюдения.