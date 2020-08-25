Цаликов заявил о положительных сдвигах в формировании позитивного образа армии в обществе

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» представители министерства обороны России и экспертного сообщества обсудили вопросы психологической обороны, необходимость сохранения исторической правды и образ армии в современном обществе.

В ходе круглого стола «Психологическая оборона. Борьба за историю - борьба за будущее» первый замминистра обороны Руслан Цаликов отметил, что есть положительные сдвиги в формировании позитивного образа армии в обществе.

«Хотим мы того или не хотим, но невозможно не признать, что за последние годы сформировался позитивный образ армии в обществе. Об этом говорят цифры. Народ в свою армию поверил», - сказал Цаликов.

Он подчеркнул, что в настоящее время против РФ идет информационная война, хотя ни одного аргумента, который можно было бы представить на суд общественности, нет.

«Наши успехи и есть предмет атаки наших оппонентов. Причем мы себе такое поведение не позволяем», - добавил замминистра.

В ходе круглого стола российский режиссер Никита Михалков подчеркнул важность темы воспитания уважения и любви к Отечеству у современных детей и молодежи.

«Сегодня идеология у России одна - национальные интересы страны, это должно с молодых ногтей прививаться детям», - сказал он.

Кроме того, представители экспертного сообщества и Минобороны определили приоритетные направления военно-патриотического образования и воспитания молодежи, отметили высокую актуальность поднятых вопросов и тем и необходимость их продвижения на уровне внешней и внутренней политики России.