По речной глади: конкурс АрМИ-2020 «Открытая вода» стартовал под Муромом

Под Муромом во вторник, 25 августа, стартовал конкурс понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» в рамках АрМИ-2020. Место проведения состязаний - акватория реки Оки.

Здесь все действия участников напоминают настоящий парад. Только вместо площади речная гладь, и командующий парадом и принимающий передвигаются не на кабриолетах а на катерах.

Они приветствуют команды выстроившиеся в парадный строй прямо на железных понтонах посреди водной артерии.

В конкурсе участвуют лучшие военнослужащие России и Китая. Здесь выступают самые большие по численности команды - в каждой сборной более 60 человек.

Главная задача участников заключается в том, чтобы безопасно переправить на паромах через реку личный состав и бронетехнику.