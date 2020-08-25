По речной глади: конкурс АрМИ-2020 «Открытая вода» стартовал под Муромом
Главная задача участников: безопасно переправить на паромах через реку личный состав и бронетехнику.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, ТРК ВС РФ "Звезда"
Под Муромом во вторник, 25 августа, стартовал конкурс понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода» в рамках АрМИ-2020. Место проведения состязаний - акватория реки Оки.
Здесь все действия участников напоминают настоящий парад. Только вместо площади речная гладь, и командующий парадом и принимающий передвигаются не на кабриолетах а на катерах.
Они приветствуют команды выстроившиеся в парадный строй прямо на железных понтонах посреди водной артерии.
В конкурсе участвуют лучшие военнослужащие России и Китая. Здесь выступают самые большие по численности команды - в каждой сборной более 60 человек.
Главная задача участников заключается в том, чтобы безопасно переправить на паромах через реку личный состав и бронетехнику.