Сквозь огонь и воду: женские команды выступили на конкурсе АрМИ-2020 «Безопасная среда»
Трасса полигона Песочное имитирует зону техногенной аварии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, ТРК ВС РФ "Звезда"
На полигоне Песочное под Ярославлем проходит конкурс АрМИ-2020 «Безопасная среда».
Женские экипажи химической разведки поразили своим выступлением участников состязаний и зрителей. Наравне с мужчинами девушки преодолевали все испытания.
Дрифт на песке, змейка и самое сложное испытание - огненно-штурмовая полоса. Участницы конкурса уверены, что у их команды есть все шансы на победу.
Сквозь огонь и воду: трасса полигона идеально имитирует зону техногенной аварии. Всего в конкурсе участвуют команды из девяти стран, в том числе из Мозамбика и Лаоса. Соревнования продлятся до 29 августа включительно.