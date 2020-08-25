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Сквозь огонь и воду: женские команды выступили на конкурсе АрМИ-2020 «Безопасная среда»

Виктория Ивашечкина
15:50 25.08.2020
Трасса полигона Песочное имитирует зону техногенной аварии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, ТРК ВС РФ "Звезда"

На полигоне Песочное под Ярославлем проходит конкурс АрМИ-2020 «Безопасная среда».

Женские экипажи химической разведки поразили своим выступлением участников состязаний и зрителей. Наравне с мужчинами девушки преодолевали все испытания.

Дрифт на песке, змейка и самое сложное испытание - огненно-штурмовая полоса. Участницы конкурса уверены, что у их команды есть все шансы на победу.

Сквозь огонь и воду: трасса полигона идеально имитирует зону техногенной аварии. Всего в конкурсе участвуют команды из девяти стран, в том числе из Мозамбика и Лаоса. Соревнования продлятся до 29 августа включительно.

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