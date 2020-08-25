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Банды в центральной части САР пополняются боевиками с оккупированных США территорий

Андрей Аркадьев
15:45 25.08.2020
Большинство боевиков появились в этом районе после «амнистии», проведенной подконтрольной США так называемой «автономной администрацией северо-востока Сирии».
Банды в центральной части САР пополняются боевиками с оккупированных США территорий
© Фото: Handout, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Разрозненные игиловские банды в «белой пустыне» пополняются боевиками, прошедшими специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья. Об этом сообщает представитель российской группировки в Сирии.

«В течение последнего месяца в районе так называемой «белой пустыни» в центральной части Сирийской Арабской Республики отмечается значительный рост активности бандформирований, состоящих из бывших игиловцев*», - говорится в сообщении.

Совершая диверсии на транспортных коммуникациях и акты саботажа на объектах нефтегазовой отрасли Сирии, нападая на патрули и посты сирийской армии, боевики дестабилизируют обстановку в регионе.

«Так, 18 августа от взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в провинции Дейр-Эз-Зор погиб российский старший военный советник генерал-майор В.Гладких», - говорится в сообщении.

Своими действиями террористы срывают процесс социально-экономического восстановления Сирии и налаживания отношений местных арабских племен с Дамаском. Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им обосновывать свое присутствие на востоке САР.

Для противодействия террористам правительственные силы Сирии и ВКС России сосредоточили усилия на выявлении сети замаскированных объектов боевиков в «белой пустыне».

В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками САР подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований.

Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнем артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе «белой пустыни» ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

Операция по очистке «белой пустыни» от остатков бандгрупп будет продолжаться до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов».

* ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.

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