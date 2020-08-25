ПСБ выдал более 50 тысяч кредитов по программе «Военная ипотека»

ПАО «Промсвязьбанк» в настоящее время выдал более 50 тысяч кредитов по программе «Военная ипотека». Общий портфель составил порядка 75 миллиардов рублей. Об этом телеканалу «Звезда» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

«Спрос на военную ипотеку активно растет. Мы видим его по всем направлениям: как по выдаче впервые кредита, так и при обращении к нам за рефинансированием. Важно, чтобы этот процесс был просты и понятным», - сказал представитель банка.

Он отметил, что чаще всего граждан, которые обращаются за ипотекой, интересует ставка, минимально возможный платеж и сроки рассмотрения заявки. Маркарянц подчеркнул, что ПСБ постоянно работает над совершенствованием оказания услуг.

Накануне на форуме «Армия-2020» ПСБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам. Согласно достигнутым договоренностям, сотрудники ОПК смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях.