Под Псковом участники конкурса «Десантный взвод» штурмуют полосу препятствий
По итогам предыдущего дня, впереди команды России и Китая, на втором месте - Белоруссия.
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На полигоне Струги Красные под Псковом стартовал второй этап конкурса «Десантный взвод» в рамках Международных армейских игр. На трассу вышли экипажи боевых машин.
Задача каждого из них - пройти на скорость дистанцию в шесть километров. Старт с интервалом в минуту, очередность установлена жеребьевкой.
Самое любимое болельщиками и самое эффектное препятствие - преодоление брода. Участники проходят его не сбавляя скорости. Бронетехника погружается на глубину в один метр.