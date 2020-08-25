Под Псковом участники конкурса «Десантный взвод» штурмуют полосу препятствий

На полигоне Струги Красные под Псковом стартовал второй этап конкурса «Десантный взвод» в рамках Международных армейских игр. На трассу вышли экипажи боевых машин.

Задача каждого из них - пройти на скорость дистанцию в шесть километров. Старт с интервалом в минуту, очередность установлена жеребьевкой.

Самое любимое болельщиками и самое эффектное препятствие - преодоление брода. Участники проходят его не сбавляя скорости. Бронетехника погружается на глубину в один метр.