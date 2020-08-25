Экстремальное вождение: какие трюки выполняли участники конкурса «Мастера АБТ» в первый день

В Остогожске Воронежской области стартовал конкурс АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники». В нем участвуют представители Белоруссии, Китая и Узбекистана и, конечно, хозяева - россияне.

Стремительно набирают скорость внедорожники, клубы пыли в воздух взметают грузовики. Одно из первых препятствий для последних - проезд по участку трассы под наклоном. Вопреки сомнениям, такая большая машина способна это сделать.

Лидер российской команды Максим Евдокимов готовится к заезду и признается, что волнение присутствует. Однако страха опасные препятствия все же не вызывают.

«Скорость хорошая, крена сильного нет, пролетаешь все нормально… Больше газа - меньше ям!», - объясняет он.

Водители внедорожников же в одном из испытаний должны маневрировать в ограниченном пространстве. Военнослужащий из Узбекистана так торопится, что врезается в стойку и вдребезги разбивает заднее стекло.

Если в преграду врежется грузовик, то пострадает уже не машина. Однако шоферы с невероятной грациозностью управляют многотонной техникой.

Главная интрига первого соревновательного дня - борьба прапорщика Евдокимова с коллегой из Китая. Иностранец показывает отличный результат. Зная это, россиянин стартует позже.

Максимальная скорость, резкие маневры, безошибочное прохождение препятствий. Итоговый результат – выигрыш России с преимуществом в шесть секунд.