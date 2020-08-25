Высокие стены и опасные рвы: кадры первых испытаний конкурса «Морской десант» на полигоне Балтийского флота

Команды морских пехотинцев России и Таджикистана приступили к первому этапу соревнований «Морской десант-2020» на полигоне Балтийского флота «Хмелевка». В полном обмундировании и со штатным оружием они преодолевали полосу длиной 1200 метров с 19-ю препятствиями.

Наиболее сложными оказались элементы «телеграфный столб», «участок канализации» и «линия связи». Первый этап проводился для определения рейтинга среди отделений морской пехоты.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» в Калининградской области будет проходить до 5 сентября.