Создатель «Удава» рассказал об особенностях новейшего пистолета

Новейший российский пистолетный комплекс «Удав» является сплавом современных технологий. Об этом в беседе со «Звездой» заявил генеральный директор центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

С его слов, при создании и дальнейшей доводке армейского пистолета, его создатели опирались на существующие тенденции в области производства стрелкового оружия и воплотили в этом проекте самые передовые технологии.

«Мы приняли решение сделать пистолет калибром 9,19 мм. Это самый распространенный калибр, что увеличивает его экспортный потенциал. Мы изготовили четыре пистолета. Два из них с предохранителями, два - без них. Сделали также пистолет компактного размера, для скрытого ношения с боезапасом в 15 патронов. При этом сохранили возможность использования стандартного магазина. Задача была поставлена простая - сохранить преемственность, что у нас и получилось. При выводе в серию это повысит надежность и снизит себестоимость изделия», - рассказал Баков.

Кроме того, на форуме «Армия-2020» представлен пистолетный тренажерный комплекс, отметил Баков.

Говоря о материалах, из которых сконструирован армейский пистолет «Удав», генеральный директор центрального научно-исследовательского института точного машиностроения отметил, что это высококачественная оружейная сталь.

Сейчас оружие доводится до совершенства. Благодаря использованию новейших сплавов удалось значительно снизить его вес, отметил Баков.