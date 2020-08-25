Заоблачное зрелище: опубликованы яркие кадры полетов Су-57 в подмосковной Кубинке

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялись динамические показы. В подмосковной Кубинке пилоты Су-57 продемонстрировали возможности своих машин. Также показали себя пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт, согласно которому ВКС РФ должны получить 76 таких истребителей.