Главы генштабов России и Руанды провели двустороннюю встречу на полях МВТФ «Армия-2020»

Сегодня, 25 августа, на площадке проведения международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялась рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Руанда генералом Жаном-Боско Казурой.

Стороны подробно обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Руандой, а также общую ситуацию в Центральной Африке.

Генерал армии Валерий Герасимов отметил положительную динамику развития двустороннего военного сотрудничества, а также важность российско-руандийского партнерства по обеспечению стабильности и региональной безопасности.

«Мы рассматриваем вашу страну как перспективного партнёра России на африканском континенте. Высоко ценим стремление руководства Руанды к развитию всесторонних отношений между нашими государствами, в том числе в военной области», - сказал Валерий Герасимов.

Начальник генштаба ВС РФ добавил, что развитие всесторонних отношений между государствами будет способствовать повышению эффективности борьбы с террористическими организациями в Центральной Африке, активность которых на континенте усиливается с каждым годом.

Также Валерий Герасимов поблагодарил Жан-Боско Казуру за то, что в непростой эпидемиологической обстановке он нашел возможность посетить Международный военно-технической форум «Армия-2020».