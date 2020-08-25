Борисов назвал С-500 венцом в создании техники противовоздушной обороны

Комплексы противовоздушной обороны С-400 и С-500 являются венцом в создании подобного вооружения. Такую лесную оценку российскому вооружению дал заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам ОПК Юрий Борисов.

Он стал гостем выездной студии телеканала «Звезда» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020».

«Это не самый высокий технологический уровень, признаем это. Это не самый высокий уровень в использовании элементной базы. Это разумная комбинация совершенных алгоритмов математики и инженерии. Все это дает оптимальный, с точки зрения реализации, результат. Поэтому комплекс С-400 сегодня лучший в мире и пользуется абсолютным спросом. За ним стоят очереди. С появлением С-500 грянет революция. Дождемся завершения испытаний», - отметил Борисов.

Российское оружие пользуется неизменной популярностью за рубежом, добавил он. В течение последних десятилетий российский ОПК имеет стабильный портфель заказов свыше 50 миллиардов рублей.

«Это устойчивое второе место. Мы конкурируем с конгломератом ведущих производителей. Делаем это успешно. У нашего вооружения всегда есть покупатели», - добавил Борисов.

Большой интерес к приобретению российских систем вооружения проявляют Индия и Китай, отметил зампред главы правительства. Власти Ирана также рассчитывают на партнерские отношения с Россией после снятия с них санкций, добавил Борисов.