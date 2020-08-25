Боевики обстреляли российско-турецкую колонную во время патрулирования в Сирии

В понедельник, 25 августа, боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета колонну российско-турецких военных во время проведения 23-го совместного патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Урум-эль-Джауз, расположенного в южной части идлибской зоны деэскалации.

В результате атаки двое военнослужащих РФ получили легкие контузии, также был поврежден бронетранспортер российской военной полиции.

В настоящий момент патрулирование прекращено. Личный состав российской части патруля возвращен в пункт дислокации. Пострадавшим на месте была оказана вся необходимая медпомощь, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Поврежденный БТР-82 эвакуирован.

Командование российской группировки войск в САР во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб незаконных вооруженных формирований к нападению на колонну.