Шойгу прибыл в Азербайджан на открытие конкурса «Кубок моря»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл во вторник с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса «Кубок моря». Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Баку, где примет участие в церемонии торжественного открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр - 2020», - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, российский министр в ходе визита встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и будет принят президентом республики Ильхамом Алиевым.

Конкурс «Кубок моря» АрМИ-2020 пройдет на военно-морской базе Пута ВМС Азербайджана с 24 августа по 4 сентября. В этом году в состязании примут участие две команды: России и Азербайджана. Нашу страну представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии.

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» - третий и последний корабль проекта 21 630 «Буян», разработан Зеленодольским проектно-конструкторском бюро и построен на судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

Вооружен универсальной артиллерийской установкой А-190, двумя 30-мм шестиствольными автоматами АК-306 и кормовой 40-ствольной 122-мм системой залпового огня «Град-М». Благодаря малой осадке и высокой маневренности, «Махачкала» способен решать широкий круг задач в прибрежной зоне Каспийского моря, а также на реке и в устье.