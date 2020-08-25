В Минобороны подвели итоги второго дня международного военно-технического форума «Армия-2020»

Второй день международного военно-технического форума «Армия-2020» был отмечен высокой деловой активностью специалистов и работой иностранных делегаций.

Об этом рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрей Гончаров.

«В конгрессно-выставочном центре "Патриот" и на объектах авиационного кластера в Кубинке проведено 34 мероприятия научно-деловой программы (23 круглых стола; 5 конференций; 3 брифинга; 2 заседания, одна церемония подписания государственных контрактов), в которых участвовали 1198 человек, в том числе иностранные гости - представители Китайской народной республики, Великобритании, Республики Армения, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана», - рассказал Гончаров.

Наиболее значимые мероприятия деловой программы проходили под руководством и с участием целого ряда видных государственных и политических деятелей, а также руководящего состава Минобороны России. В работе форума приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 27 иностранных государств.

«Проведены двусторонние встречи по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Особый интерес специалисты иностранных государств проявили к выставочным экспозициям ГК "Роскосмоса", АО "Вертолеты России", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Объединенной авиастроительной корпорации", АО "Рособоронэкспорта" и национальной экспозиции Республики Казахстан», - добавил представитель Минобороны.

Для иностранных делегаций был организован динамический показ образцов вооружения и военной техники. В фокусе пристального внимания специалистов находятся стрелковые клубы научно-производственного объединения «Высокоточные комплексы» и «Концерна Калашников», а также стрелковые галереи Многофункционального огневого центра, в которых организована демонстрация возможностей стрелкового вооружения.

«Центром притяжения экспертного сообщества по-прежнему являлась экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных рот и предприятий промышленности. Экспозиция является не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций», - напомнил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны.

По результатам этих встреч ряд предприятий уже выразил намерение сотрудничать и запланировал ознакомительный визит в Технополис в город Анапу, добавил Гончаров.

Экспозицию Технополиса посетили более 350 гостей, в их числе представители иностранных делегаций из Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Южной Кореи. Наибольший интерес гостей вызвали экспонаты кластера искусственного интеллекта.