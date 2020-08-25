Сборная России показала лучший результат в рамках второго заезда индивидуальной гонки «Танкового биатлона»

Россия заняла первое место по завершении второго заезда одного их самых зрелищных конкурсов АрМи-2020 - индивидуальной гонки «Танкового биатлона». В мероприятии, помимо наших военнослужащих, принимали участие команды первого дивизиона из Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

В итоге Россия уверенно вышла в лидеры, завершив заезд за 17 минут 50 секунд. Следом пришла команда Казахстана, показав результат 23.15. Третье место в рамках заезда досталось Киргизии (27.04). И с результатом 28.43 финишировала сборная Узбекистана.

Напомним, что сегодня с 15.00 до 16.00 мск зрители «Звезды» смогут увидеть динамический показ современных и перспективных ВВСТ, вооружения ракетных войск и артиллерии, огнеметных средств войск радиационной, химической и биологической защиты.