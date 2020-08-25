Колоссальный опыт и международное взаимодействие: под Волгоградом стартовал конкурс «Инженерная формула»

В Волгоградской области на острове Зеленый в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 стартовал конкурс «Инженерная формула», в котором участвуют команды России, Белоруссии и Лаоса.

Борьба ожидается нешуточная. Бойцам предстоит вырыть котлован, проложить через него путь, промчаться по земле и воде на водных транспортерах по трассе, длиной четыре километра, - и все это под палящим волгоградским солнцем. Инженерные войска показывают свои главные навыки: как пройти, если нет брода или впереди завал? Как обезопасить свой лагерь, если вокруг враги? Лучшие военные инженеры трех стран смогут ответить на все эти вопросы.



Все этапы вначале конкурса команды проходят по-очереди. Так выявляют лучший экипаж. Но самое главное – эстафета, в процессе которой трассу с расставленными препятствиями, в виде того же котлована, деревянного завала или водной преграды, – нужно пройти за один раз. На время. Без права на ошибку.

«Самое главное – выполнить все очень быстро, качественно, без штрафного времени. И самое важное – с соблюдением норм безопасности», - объяснил главный судья конкурса «Инженерная формула» Евгений Щербенок.

Сергей Жулкевич участвует в соревнованиях уже в четвертый раз. По его словам, каждый год – это особая подготовка. Участников немного, но они постоянно совершенствуют свои навыки. В инженерных войсках Сергей служит уже семь лет.





«Очень много влияющих аспектов, таких как течение, вес машины на воде, инерция – надо учитывать вообще все кардинально», - рассказал командир экипажа сборной России Сергей Жулкевич.

В этом году особая конкуренция с командой из Белоруссии, военнослужащие которой практически наступают российской сборной на пятки. В этом году они постараются взять реванш. Перед шестым подряд участием в АрМИ команда провела тщательную работу над ошибками.

«Команда очень серьезно настроена. Нам не хватало совсем немножко до победы. В этом году мы настроены дать бой Российской Федерации и занять самое высокое место», - рассказал старший команды сборной Белоруссии Александр Цебуйко.



Сложнее все сборной Лаоса. Пока у них получается не так ловко, как у остальных. Да и некоторые машины участники сборной этой страны видят на состязаниях впервые. Особенно это касается третьего этапа, когда командам нужно будет перемещать и устанавливать бревна.

«Сложней всего нам на бронированных машинах разграждения ИМР-3. У нас в стране нет даже аналогов или чего-то подобного. Но мы благодарны России, так как если бы не было этих соревнований, мы не смогли бы получить такой колоссальный опыт», - рассказал начальник отдела боевой подготовки управления иностранных войск народной армии Лаоса Анусак Пхомвонгса.

Колоссальный опыт, в особенности международного взаимодействия, – это и есть главная цель на этих соревнованиях. Об этом сегодня говорили и во время торжественного открытия конкурса «Инженерная формула». Уже завтра команды поборются за звание лучшего экипажа, а в пятницу предстоит выявить лучшую команду конкурса. Здесь неизменно первое место занимала наша сборная.