Главный судья АрМИ рассказал, почему команде Южной Осетии отдали победу в заезде «Танкового биатлона»

Главный судья АрМИ-2020 генерал-майор Александр Перязев рассказал, почему судейская бригада присудила победу сборной Южной Осетии после заезда конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон» 24 августа. По его словам, такое решение было принято лишь после просмотра видеозаписи мероприятия.

«Во-первых, Южная Осетия поразила все танковые мишени, но не поразила мишени из крупнокалиберного пулемета и спаренного пулемета. Сразу пошл штрафные круги. Во-вторых, Вьетнам не поразил мишень №12, также пошли штрафные круги, плюс были дополнительные штрафные круги. Судейская бригада Танкового биатлона просмотрела полностью все записи, после чего было принято объективное решение о победе Южной Осетии», - объяснил он.

В понедельник, 24 августа, на подмосковном полигоне Алабино состоялся второй заезд конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон». По завершении состязания лидировала команда Вьетнама, однако позже судьи отдали победу Южной Осетии.

Стоит отметить, что команда Южной Осетии принимала участие в соревнованиях впервые, в то время как вьетнамцы являются опытными участниками.