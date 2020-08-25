Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия АрМИ-2020 ТЕГИ

Российские десантники вышли в лидеры по итогам третьего специального задания конкурса АрМИ «Эльбрусское кольцо»

Роман Захаров
10:52 25.08.2020
Участники пяти команд выполнили три специальных задания: ориентирование в горной местности, индивидуальное лазание и лазание в связках.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По итогам третьего специального задания международного конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо», который проходит в Кабардино-Балкарии на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», команда Воздушно-десантных войск ВС РФ вышла в лидеры.

Участники пяти команд из Российской Федерации и Республики Узбекистан выполнили три специальных задания: ориентирование в горной местности, индивидуальное лазание и лазание в связках. В составе каждой команды было по 14 военнослужащих.

В лазании в связках не было равных военнослужащим ВДВ. Победители третьего специального задания заработали 1000 баллов, команда Восточного военного округа показала второй результат (790 баллов), сборная Южного военного округа заняла третье место (670 баллов).

После выполнения трех специальных заданий сборная ВДВ ВС РФ набрала 2641 балл и опережает ближайшего преследователя - сборную России №2 Восточный военный округ на 242 балла. На третьем месте команда России №3 Южный военный округ с результатом 2202 балла. Далее в списке расположилась команда Узбекистана, которая набрала 1832 балла.

«Такой отрыв российской команды ВДВ в общем зачете соперникам будет сложно ликвидировать, несмотря на то, что впереди еще 12 специальных заданий, в том числе восхождение на самую высокую горную вершину Европы - Эльбрус (5642 метра)», - пояснил вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа,  Восточного военного округа и  Росгвардии.

Организатором конкурса «Эльбрусское кольцо» является Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 года в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
09:45 В стране и мире
Госдума не поддержала перенос начала нового учебного года на октябрь
09:15 В стране и мире
Мишустин распорядился снизить ставку по образовательным кредитам
09:11 В стране и мире
Видео
К борьбе с мощным лесным пожаром под Анапой привлекли корабли и авиацию
07:50 Армия
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
00:22 В стране и мире
Счетная палата РФ обнаружила факты выплаты пенсий «мертвым душам» на сотни миллионов
Популярное
Популярное
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.