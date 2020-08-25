Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия МВТФ Армия-2020 ТЕГИ

Испытание на прочность: в Минобороны раскрыли секрет успеха создания вакцины от коронавируса

Ян Брацкий
10:33 25.08.2020
Богатый опыт и работа за границей в очагах заражения позволили российским ученым первым создать действенную вакцину от коронавируса.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Колоссальный опыт российской медицины лег в основу создания первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» рассказал заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Российской Федерации Олег Калачев. Он стал гостем выездной студии телеканала «Звезда».

«Нам надо было понять, с каким врагом мы встретились. Пандемия вообще заставила пересмотреть некоторые моменты в медицине. Наши специалисты приняли активное участие в работе за границей. На основе этого опыта мы смогли понять, как бороться с заболеванием, как оно протекает, какие у него особенности. Все это легло в основу созданной вакцины. Теперь мы впереди планеты всей, благодаря нашему опыту и современному оборудованию», - отметил Калачев.

По его словам, коронавирус стал настоящим испытанием на прочность медицинских систем большинства стран мира. Россия оказалась на одном из последних мест по числу жертв болезни, считает Калачев. Избежать худшего сценария удалось благодаря самоотверженной работе медиков, в том числе и военных, добавил представитель Минобороны.

«Если смотреть на развитие пандемии в мире, то нам было необходимо время на проведение противоэпидемических мер. Это не позволило вирусу так активно передаваться от человека к человеку. Удалось отсрочить его попадание в нашу страну и успеть мобилизовать гражданскую и военную медицинские системы», - добавил заместитель начальника главного военно-медицинского управления.

На площадке форума ведомство представило все то, что создавалось в этом году для борьбы с коронавирусом. Это и мобильные лаборатории и новейшее оборудование, которое использовалось в мобильных госпиталях Минобороны по всей стране.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.08.2020, 15:54
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране
Дата25.08.2020, 10:33
Испытание на прочность: в Минобороны раскрыли секрет успеха создания вакцины от коронавируса
Дата23.08.2020, 01:53
Поветкин получил титул временного чемпиона мира по версии WBC, победив Уайта
Дата24.08.2020, 13:00
Гендиректор ОАК рассказал об отработке беспилотного режима на Су-57 в рамках испытаний
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
МВТФ Армия-2020
10:40 Прямая трансляция
Форум «Армия-2020»: интервью с Генеральным директором «Балтийской Механической Компании Сергеем Терешенковым
10:39 Армия
Видео
По модульной конструкции: на Ремдизеле приступают к серийным поставкам бронеавтомобилей «Тайфун»
10:33 Армия
Видео
Испытание на прочность: в Минобороны раскрыли секрет успеха создания вакцины от коронавируса
10:25 Прямая трансляция
Форум «Армия-2020»: интервью с директором Департамента розничных продаж корпоративным клиентам ПСБ Александром Рохминым
10:10 Прямая трансляция
Форум «Армия-2020»: интервью с главным конструктором АО «Ремдизель» Игорем Зараховичем
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:40 В стране и мире
Видео
Двойной прицел: на форуме «Армия-2020» представили новейшую систему управления огнем БМП-3 «Витязь»
07:50 Армия
Видео
Шойгу раскрыл данные по программе перевооружения ВС РФ
07:50 Армия
Видео
Шойгу объяснил пользу совмещения форума «Армия» и АрМИ-2020
04:26 В стране и мире
В Госдуме предложили перенести начало учебного года
02:32 В стране и мире
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
События дня
События дня
Коронавирус
АрМИ-2020
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»
Видео
«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»
Торжественная церемония открытия форума «Армия» и АрМИ-2020 прошла в парке «Патриот»
Названы самые доступные направления для полетов в сентябре
Видео
«Устроили цирк»: адвокат Падва о работе коллег по делу Ефремова
Бывший супруг Лолиты стал бездомным
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.