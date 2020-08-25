Испытание на прочность: в Минобороны раскрыли секрет успеха создания вакцины от коронавируса

Колоссальный опыт российской медицины лег в основу создания первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» рассказал заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Российской Федерации Олег Калачев. Он стал гостем выездной студии телеканала «Звезда».

«Нам надо было понять, с каким врагом мы встретились. Пандемия вообще заставила пересмотреть некоторые моменты в медицине. Наши специалисты приняли активное участие в работе за границей. На основе этого опыта мы смогли понять, как бороться с заболеванием, как оно протекает, какие у него особенности. Все это легло в основу созданной вакцины. Теперь мы впереди планеты всей, благодаря нашему опыту и современному оборудованию», - отметил Калачев.

По его словам, коронавирус стал настоящим испытанием на прочность медицинских систем большинства стран мира. Россия оказалась на одном из последних мест по числу жертв болезни, считает Калачев. Избежать худшего сценария удалось благодаря самоотверженной работе медиков, в том числе и военных, добавил представитель Минобороны.

«Если смотреть на развитие пандемии в мире, то нам было необходимо время на проведение противоэпидемических мер. Это не позволило вирусу так активно передаваться от человека к человеку. Удалось отсрочить его попадание в нашу страну и успеть мобилизовать гражданскую и военную медицинские системы», - добавил заместитель начальника главного военно-медицинского управления.

На площадке форума ведомство представило все то, что создавалось в этом году для борьбы с коронавирусом. Это и мобильные лаборатории и новейшее оборудование, которое использовалось в мобильных госпиталях Минобороны по всей стране.