Десантирование и марш-бросок: как прошел первый день конкурса «Отличники войсковой разведки»

Под Новосибирском в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 проходит конкурс «Отличники войсковой разведки».

Первый день, первый этап. Пока все на равных. Но уже через несколько часов в турнирную таблицу будут занесены первые результаты. На первом этапе конкурса группы войсковой разведки из разных стран произвели десантирование и совершили марш-бросок. Важно действовать быстро и слаженно: одна группа только переступает порог вертолета, другая следом срывается со старта.

Нельзя терять ни секунды. Бойцы отправляются на первую контрольную точку, с которой отправятся на пятнадцатикилометровый марш-бросок. В общей сложности контрольных точек - восемь. На каждой - нужно выйти на связь и передать координаты. Многое зависит от командира: именно он по азимутальной карте должен построить оптимальный маршрут.

Долгожданный финиш после изнурительного пятнадцатикилометрового марш-броска, - это конец испытаний, но только на сегодня. Уже завтра команды приступят ко второй части этапа - действиям по организации засады.