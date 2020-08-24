Рев двигателей и грохот выстрелов: как прошел первый день конкурса «Танковый биатлон»

Впервые в истории «Танкового биатлона» на трассу вышли легендарные танки Победы Т-34. Экипажи уверенно поразили мишени на дистанции почти в тысячу метров. Одной из боевых машин управлял правнук танкиста, освобождавшего Ленинград. У каждого танка свое имя: Кантемировец, Истребитель, Освободитель, Дмитрий Донской.

Посмотреть на конкурс приехал премьер Михаил Мишустин. О том, что происходит на танкодроме ему рассказывал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также подарил главе кабмина настоящий танковый шлемофон.

Основные конкурсные заезды на современных танках вот-вот начнутся. Пока участники совершают пристрелку. Свой первый заезд российская команда совершит 25 августа во вторник. Вместе с ней в подгруппе выступят экипажи из Казахстана, Узбекситана и Киргизии.

Конкурс «Суворовский натиск», открывшийся на Дальнем Востоке, это почти то же самое, что «Танковый биатлон». Только в нем соревнуются не на танках, а на БМП-2. Пять километров крутых препятствий между которыми механики водители выжимают все лошадиные силы из двигателей. БМП в этом году модернизированные. Их привезли специально с завода изготовителя.

Восстанавливать вышедшую из строя технику готовы участники конкурса «Мастер оружейник» в Пензе. Они будут готовить к бою РСЗО «Град», ремонтировать гаубицы и чинить зенитки. При этом отбиваться от условного неприятеля.

В Калининградской области высадился Морской десант. На побережье Балтики морпехов ждут тяжелейшие испытания: преодоление неприступных стен, марш-бросок в противогазах, эвакуация раненых.

Участники «Эльбрусского кольца» будут покорять самую высокую точку Европы. Впереди у них несколько видов переправ через бурлящие и ледяные реки, десантирование с вертолета в горах, преодоление ледовых преград. И половину из этих задач бойцам необходимо выполнить мимоходом на марше длинной 100 километров вокруг Эльбруса, имея при себе ледорубы, оружие и альпинистские рюкзаки весом 20-30 кг.

«Полярная звезда» - уникальный конкурс разведподразделений и спецназа. Они будут десантироваться в незнакомой местности, уничтожать лагерь боевиков и конечно же освобождать захваченные здания.

В Азербайджане на Каспии за право поднять над головой «Кубок моря» поспорят экипажи кораблей. Среди дисциплин - стрельба по морским и воздушным целям, уничтожение плавающих мин. Российские моряки пока провели тренировку по спасательной подготовке.

Горячее солнце, раскаленный асфальт и визг тормозов: в Узбекистане соревнуются военные медики и автоинспекторы. Участники «Дорожного патруля» говорят что ничто не может так вскружить голову, как элемент экстремального вождения - полицейский разворот.

Один самых зрелищных конкурсов - «Авиадартс» - пройдет в рязанском небе. А в Новосибирске ночные марш-броски и переправы впереди у «Отличников войсковой разведки». В Туве впервые в истории АрМИ стартуют сразу два конкурса: «Военное ралли» и «Конный марафон».

Старт самому экзотическому конкурсу АрМИ-2020 дан сегодня в Кызыле. На тожественную церемонию с полигона Карахак на центральную площадь столицы Тывы пригнали табун лошадей.

В программе АрМИ в 2020 году 30 конкурсов, которые пройдут на полигонах пяти государств. Масштабное военное действо будет идти две недели.



