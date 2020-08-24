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Российский экипаж химической разведки установил новый мировой рекорд на АрМИ-2020

Ян Брацкий
09:00 24.08.2020
Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российский экипаж химической разведки установил новый мировой рекорд по прохождению трассы на этапе «Индивидуальная гонка» на международном конкурсе «Безопасная среда-2020». Состязания состоялись в первый соревновательный день на полигоне Песочное в Ярославской области.

Экипаж из Приморского края без штрафных баллов выполнил 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите и прошел трассу полигона, продемонстрировав рекордное время за всю историю «АрМИ»: 22 минуты 49 секунд.

Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки, водитель разведывательной химической машины РХМ-4 продемонстрировал навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяженностью 5,5 метров.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета». На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты, конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

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