Испытание на прочность: в Псковской области стартовал конкурс «Десантный взвод»

На полигоне в Псковской области стартовал один из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр-2020 - он называется «Десантный взвод».

По условиям состязаний, военнослужащим предстоит погрузиться в вертолет, подняться на высоту до 700 метров и осуществить десантирование на полигон. На земле бойцы соберутся вместе и совершат десятикилометровый марш-бросок в полной амуниции.

По признанию самих военнослужащих, - это самая сложная часть конкурса. Чтобы все участники были в равных условиях, китайским десантникам выдали дополнительный груз, так как их автоматы значительно легче российских.