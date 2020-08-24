Испытание на прочность: в Псковской области стартовал конкурс «Десантный взвод»
Для участия в конкурсе «Десантный взвод» в Псковскую область прибыли 230 человек из 11 стран мира.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
На полигоне в Псковской области стартовал один из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр-2020 - он называется «Десантный взвод».
По условиям состязаний, военнослужащим предстоит погрузиться в вертолет, подняться на высоту до 700 метров и осуществить десантирование на полигон. На земле бойцы соберутся вместе и совершат десятикилометровый марш-бросок в полной амуниции.
По признанию самих военнослужащих, - это самая сложная часть конкурса. Чтобы все участники были в равных условиях, китайским десантникам выдали дополнительный груз, так как их автоматы значительно легче российских.