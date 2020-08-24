«Почти триллион сто шестьдесят миллиардов»: Шойгу рассказал об оборонных контрактах на форуме «Армия-2020»

Двадцать третьего августа в подмосковном Алабино стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2020». В рамках этого мероприятия Министерство обороны России традиционно заключает контракты с предприятиями ОПК. Глава военного ведомства Сергей Шойгу в беседе со «Звездой» рассказал, каковы прогнозы по текущему году.

Министр отметил, что контрактная работа — процесс, который происходит из форума в форум, и многие договоренности берут свое начало два или три года назад, а другие зарождаются именно сегодня. На текущий момент речь идет о 39 контрактах.

«Общая сумма контрактов - почти триллион сто шестьдесят миллиардов. Это сложная техника, разная техника. Самое главное, что мы перешли не к приобретению единичных экземпляров или хотя бы мелких партий. Сегодня это такие контракты, когда мы закупаем крупные серии. Когда мы закупаем 50-70 самолетов одним контрактом. Или 100-150 вертолетов одним контрактом. Скажем, контракт на самолеты Су-57, самые последние, новые. Долгосрочный контракт сразу на 76 машин. Или это касается бронетехники, контракты на танки "Армата", контракты на самолеты Як-130, Су-35, контракты на крупные партии серийных кораблей дальней морской зоны», - рассказал Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что текущий результат стал возможен благодаря большой работе огромных коллективов. Результат говорит о том, что оборонная промышленность и наука работают, и происходит самое главное — перевооружение армии, заключил министр.

В воскресенье, 23 августа, министр обороны Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум «Армия-2020» открытым. Форум пройдет с 23 по 29 августа. Он стал первым в этом году конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны не только в России, но и в мире.