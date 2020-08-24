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От робототехники до беспилотников: Шойгу рассказал о новинках ОПК на форуме «Армия-2020»

Вадим Синицын
07:55 24.08.2020
Отечественная оборонная промышленность на форуме «Армия-2020» представлена десятками тысяч образцов. Как подчеркнул Сергей Шойгу, разработки ОПК играют огромную роль и в гражданской жизни. Они представлены в медицине, строительстве, инженерии и других отраслях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двадцать третьего августа в подмосковном Алабино стартовал форум «Армия-2020». Мероприятие традиционно демонстрирует наиболее передовые разработки и новинки отечественного ОПК. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в беседе со «Звездой» рассказал, на что гостям форума следует обратить внимание в первую очередь.

«В этом году мы вышли на очень и очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот, это тот задел, который был сделан 4-5 лет назад. Сегодня это начинает давать результат… Они сделали свой двигатель, который работает на трех видах топлива, который может применяться в разных образцах техники. Это оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолетов. Это оптические системы прицеливания. Если говорить вообще о том, что меня не просто удивило, а порадовало, это, пожалуй, то, что в этом году мы совершили очень серьезный прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Об этом много говорили и говорят, но я понимаю, что к концу года будем подписывать такие же большие контракты на поставку больших серий. У нас большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов. Это уже следующее поколение», - отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны России отдельно остановился на упомянутой робототехнике. Как отметил Шойгу, на данный момент уже созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, однако менее уязвимы. Созданные машины могут выполнять множество различных задач — от разминирования до анти-снайперской борьбы.

«Это уже не вещи, похожие на игрушки из "Детского мира", это то, что представляет серьезную угрозу и серьезное оружие. Когда у него фактически нейронные сети управления, когда он отличает собаку и кошку от другой цели или человека, когда у него есть уже часть искусственного интеллекта… Там тоже уже все работает на автомате, не сидит наблюдатель», - рассказал министр.

Однако оборонная промышленность работает не только для военных. Шойгу подчеркнул, что разработки ОПК играют огромную роль и в гражданской жизни. Они представлены в медицине, строительстве, инженерии и других отраслях.

«Не хочется применять слово "впервые", чтобы не создавать сенсацию, но в таком объеме представлено и то, что оборонка делает для гражданской жизни, для повседневной жизни. И в медицине, и в строительстве, и в инженерии, и во многих других вещах. Это, конечно, не может нас не радовать. Я не могу описать все 28 тысяч разных образцов, которые представлены здесь. Из них, даже если десять процентов, это - самое современное, самое новое, то, что находится на стадии внедрения - то все равно получается 2,8 тысячи. Никакого времени не хватит, лучше ходить, смотреть, спрашивать конструкторов, показывать это все»,- заключил министр.

В воскресенье, 23 августа, министр обороны Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум «Армия-2020» открытым. Форум пройдет с 23 по 29 августа. Он стал первым в этом году конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны не только в России, но и в мире.

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