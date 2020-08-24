В парке «Патриот» состоялся концерт в честь строителей Главного храма ВС РФ

В подмосковном парке «Патриот» состоялся торжественный концерт в честь строителей, архитекторов, художников, волонтеров и многих других, кто принимал участие в возведении Главного храма Вооруженных сил РФ, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

Ведомственными и государственными наградами были отмечены более 600 человек за вклад в строительство храма. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил всех участников строительства.

«Я поднялся на эту сцену, чтобы сказать слова благодарности и поклониться всем тем, кто принял участие в сооружении этого храма. Невероятно сложно говорить, когда здесь сидят люди, из которых каждый внес свою лепту в этот проект. Сложно, потому что каждому хочется сказать “спасибо”, каждому хочется пожать руку. Я попробую это сделать, насколько это у меня получится», - сказал Сергей Шойгу.

По словам министра обороны, на проектирование, строительство храма и галереи «Дорога памяти», а также на работу в российских и зарубежных архивах ушло 538 дней. Сейчас в галерее содержится 33 миллиона имен и фотографий всех участников Великой Отечественной войны.

Сергей Шойгу отметил огромный труд большого количества волонтеров, художественного и технического советов, строителей. Он поблагодарил всех, кто вложил в этот проект «хотя бы рубль». Также слова благодарности глава Минобороны сказал в адрес компаний, которые бесплатно предоставляли на стройплощадку краны, привозили кирпич, бронзу и алюминий.

«Поэтому храм, действительно, народный. И всем вам слова благодарности и от меня, и от тех, кто приходит сюда», - сказал Сергей Шойгу.

Отдельные слова благодарности министр обороны РФ сказал военным атташе, которые смогли собрать землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру.