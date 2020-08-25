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По модульной конструкции: на Ремдизеле приступают к серийным поставкам бронеавтомобилей «Тайфун»

Константин Коковешников
10:39 25.08.2020
Продукция предприятия представлена во всех классах грузоподъемности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В городе Набережные Челны завод Ремдизель приступает к серийным поставкам бронеавтомобилей «Тайфун», которые будут оснащены 30-миллиметровой боевой пушкой. Универсальное базовое шасси позволяет установить на них все виды вооружения. Продукция предприятия представлена во всех классах грузоподъемности.

«Вся наша техника по модульной конструкции. Во всех наших образцах примененные однотипные серийные конструктивные элементы, которые позволяют адаптировать нашу технику под нужды конкретного заказчика», - пояснил директор по продажам и сервису АО «Ремдизель» Александр Матвеев.

Также специалисты Ремдизеля дают вторую жизнь и проверенной временем технике. Капитальный ремонт и глубокую модернизацию прошел многоцелевой гусеничный транспортер-тягач. На нем был установлен новый двигатель, мощностью 330 лошадиных сил, что в полтора раза больше предыдущего. На гусеничном транспортере-тягаче заменили всю электрику, электронную часть, и существенно улучшили эргономику рабочего места водителя.

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