Рекордное время: команда России лидирует по итогам первого дня конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

Судьи подвели итоги первого дня соревнований «Мастера автобронетанковой техники» в рамках АрМИ-2020 в Воронежской области.

На сегодняшний день уверенно лидирует команда России. Российские участники показали рекордное время во время преодоления дистанции на автомобилях УАЗ «Патриот» и КамАЗ.

Отмечается, что все участники соревнований (в том числе команды Белоруссии, Китая и Узбекистана, выступают на технике российского производства.

Сам конкурс состоит из четырех этапов. Сегодня, 24 августа, состоялась индивидуальная гонка. Участники показали свое умение двигаться на высокой скорости по трассе с множеством препятствий - косогоры, протиивотанковые рвы и даже зыбучие пески и болота.

При этом одним из первых препятствий для грузовика стал проезд по участку трассы под наклоном.

«Серебро» на этапе конкурса взяла команда из Китая. В рамках состязаний состоятся также соревнования экипажей мастерских технического обслуживания, конкурс капитанов и решающий этап - командная эстафета.