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Мобильные сервисные блоки и спасательные паромы: какие уникальные инженерные новинки показали на «Армии-2020»

Виктория Ивашечкина
21:53 24.08.2020
На форуме также продемонстрировали специальные лопасти для вертолетов, летающих ночью.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Скриншот видео, ТРК ВС РФ "Звезда"

На военно-техническом форуме «Армия-2020» были представлены самые последние изобретения инженеров для российской армии.

Одним из уникальных изобретений, продемонстрированных на форуме, стали мобильные сервисные блоки, которые представили вертолеты России.

Преимущество блоков состоит в том, что вертолет не нужно будет перевозить для технического осмотра на авиазавод. У военнослужащих появится возможность чинить аппарат в полевых условиях.

Еще одной новинкой, которая удивила публику, стали интерактивные очки с пошаговой инструкцией ремонта вертолета. Находясь в любой точке мира, можно увидеть картинку, которая подскажет как правильно чинить вертолет.

Глазами человека в очках, на вертолет, который нужно починить, будут смотреть специалисты отдела контроля качества на заводе.

В очках также встроена специальная тач-панель, с помощью которой можно будет пообщаться со специалистами и выслушать их советы по ремонту.

На форуме продемонстрировали принципиально новую вертолетную лопасть. Использовать ее будут на аппаратах, которые летают в темное время суток. Саблевидная форма окончания лопасти позволит увеличить скорость вертолета на 15-20%.

Особое внимание на форуме «Армия-2020» уделили грузопассажирскому парому «Хаска-10». Грузоподъемность его составляет 10 тонн. Паром главным образом предназначен для выполнения спасательных операций на море. Он способен развивать скорость до 80 километров в час.

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